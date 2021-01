Landesweiter Stromausfall in Pakistan

Massive Störung im europäischen Stromnetz

Erst am Freitagnachmittag gab es eine massive Störung im europäischen Stromnetz. Bei dem Ereignis kam es zu einem kritischen Frequenzeinbruch und einer Netzaufsplittung im europäischen Verbundsystem. "Der Normalbereich (49,8 – 50,2 Hz) wurde dabei erstmals seit dem 4. November 2006 mit 49,746 Hz unterschritten und stellt damit die zweitschwerste Großstörung im europäischen Verbundsystem (ENTSO-E RG-CE) dar", so der Blackout-Experte Herbert Saurugg in einem Blogeintrag.

Auslöser für den Zusammenbruch des Energieübertragungsnetzes in Europa war anscheinend ein Stromausfall in fast ganz Siebenbürgen. Mehrere Gebiete im Nordwesten Rumänien blieben laut Transelectrica ohne Strom, manche Orte hatten fast 1,5 Stunden lang teilweise oder gar keinen Strom.