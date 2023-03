Lenkrad fällt während der Fahrt ab: Behörde ermittelt gegen Tesla

Die US-Verkehrssicherheitbehörde NHTSA ermittelt gegen den Autobauer Tesla. In 2 Fällen seien die Lenkräder des Model Y während der Fahrt abgefallen. Die E-Autos seien ohne Befestigungsschraube an die Kund*innen geliefert worden. Laut der NTHSA seien 120.000 Model Y des Jahrgangs 2023 betroffen.

In einem der beiden Fälle hatte sich ein Mann das E-Auto erst 5 Tage vor dem Vorfall gekauft. Er sei in New Jersey mit seiner Familie auf dem Highway unterwegs gewesen, als plötzlich das Lenkrad abfiel. Glücklicherweise befand sich hinter seinem Model Y kein anderes Fahrzeug, berichtet der Mann auf Twitter. Zu Schaden kam niemand.