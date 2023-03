Tesla-Aktie sackt nach Musk-Aussagen ab

In der Nacht auf Donnerstag präsentierte Tesla-Chef Elon Musk am Investor*innentag des US-Elektroautoherstellers den so genannten "Masterplan 3", seine Vision für eine nachhaltige Energieversorgung – zur großen Enttäuschung der Investor*innen.

Die Erwartungen an den Investor*innentag waren allerdings recht hoch: Im Vorfeld wurde nämlich über eine mögliche Ankündigung eines günstigeren Tesla-Modells ebenso spekuliert wie über Details zur Markteinführung des Cybertruck. Zu all dem hielt sich Musk allerdings bedeckt.