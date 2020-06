"Life In A Day": YouTube-Film ist online

"Heute ist der beste Tag meines Lebens", sagt ein sichtlich betrunkener Mann in einer nächtlichen Szene auf einer Parkbank. Selbst gedrehte Szenen wie diese wurden in dem neuen Online-Film "Life In A Day" zu einem 1:34 Stunden langem Streifen zusammengeschnitten, der ab sofort gratis auf Google-Video-Portal YouTube zu sehen ist. Das Bildmaterial haben tausende Privatpersonen in 190 Ländern am 24. Juli 2010 gedreht und Regisseur und Oscar-Gewinner Kevin McDonald via YouTube-Upload zur Verfügung gestellt - insgesamt 4500 Stunden.

McDonald hat aus dem eingesendeten Filmmaterial "Life In A Day" geschnitten und diesen Film bereits beim Sundadance Film Festival, auf der Berlinale, beim SXSW Festival oder in Sydney vorgeführt. Jetzt kehrt der Streifen zu seinen Wurzeln zurück und kann in voller Länge und kostenlos auf YouTube - oder gleich hier auf der futurezone - angesehen werden. Geschäft soll damit auch gemacht werden: Sowohl DVD als auch Soundtrack können direkt im YouTube-Kanal erworben werden.