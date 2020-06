"Lizard Squad"-Hacker greifen nach Spielenetzwerken Tor an

Der Anonymisierungsdienst musste sich in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Angriffen auseinandersetzen. "Dies sieht wie ein gewöhnlicher Versuch einer Sybil-Attacke aus. Die Angreifer haben viele neue Knotenpunkte registriert, in der Hoffnung einen großen Anteil des Netzwerks zu gewinnen. Doch obwohl sie tausende neue Knoten betreiben, machen diese derzeit an Kapazität gemessen nur weniger als ein Prozent des Tor-Netzwerkes aus", sagt ein Tor-Sprecher. "Wir arbeiten nun daran, diese Knoten vom Netzwerk zu entfernen, bevor sie zur Bedrohung werden. Wir erwarten keine Auswirkungen auf Anonymität oder Leistung."