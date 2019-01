Londoner Flughäfen installieren Anti-Drohnen-Abwehrsysteme

Kurz vor Weihnachten blieben am siebtgrößten Flughafen Europas mehrere Tage lang zahlreiche Maschinen am Boden, weil mehrere Drohnen über dem Rollfeld gesichtet worden waren. Viele Passagiere saßen stundenlang fest, teilweise auch in startklaren Flugzeugen und immer wieder tauchten neue Drohnen auf, die den Abflug verhinderten.



Nun haben sowohl der Flughafen Gatwick als auch Heathrow laut einem Bericht von The Verge Millionen ausgegeben, um Anti-Drohnen-Abwehrsysteme zu erwerben und zu installieren. Auch der Flughafen Edinburgh hat in ein derartiges System investiert.