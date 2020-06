Madonna dankt Polizei für Festnahme nach Hackerangriff

Popstar Madonna hat dem amerikanischen FBI und der israelischen Polizei für die Festnahme eines mutmaßlichen Hackers gedankt. Er soll Lieder zahlreicher internationaler Künstler gestohlen haben. „Das Ende der Privatsphäre ist nichts, wofür irgendeiner von uns bereit ist“, schrieb Madonna am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Zuvor hatte die „Queen of Pop“ getwittert: „Ich bin dem FBI, den israelischen Ermittlern und allen anderen, die zur Festnahme dieses Hackers beigetragen haben, zutiefst dankbar.“ Die israelische Polizei hatte am Mittwoch einen mutmaßlichen Hacker verhaftet. Der Mann aus Tel Aviv soll in die Computer der Künstler eingedrungen sein und dort Material gestohlen haben.

Ende Dezember waren diverse unveröffentlichte Songs von Madonna im Internet aufgetaucht. Schon damals hatte sich die Popsängerin äußerst verärgert über die illegale Veröffentlichung gezeigt. Der Diebstahl ihrer künstlerischen Arbeit sei vernichtend, sagte Madonna.