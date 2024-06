10 Gbit/s: Magenta überträgt erstmals mit 5G Advanced

Die Netzabdeckung des neuesten Mobilfunkstandards, 5G, beträgt 95 Prozent. Vor einem Jahr hat das US-Unternehmen Ookla Österreich auf den weltweit 21. Platz bei mobilem Internet gereiht. 76,79 Megabit pro Sekunde betrug 2023 die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit über Mobilfunk. Nun hat Magenta erstmals 10 Gigabit pro Sekunde übertragen, also mehr als 130 Mal so viel.

Der große Unterschied zu 5G besteht in einer noch breiteren Kombination von Mobilfunkfrequenzen. Durch so genannte " Carrier Aggregation " werden bei 5G Advanced 4 (künftig 5) verschiedene Frequenzbänder kombiniert, um Datenpakete auf mehreren Wegen gleichzeitig zu transportieren.

Der Highspeed bei mobilem Internet wurde am Montagmorgen bei der Magenta-Zentrale in Wien vorgeführt. Erreicht wird die enorme Bandbreite durch 5G Advanced , quasi eine Zwischenstufe auf dem Weg zu 6G.

Einsatz im Fußballstadion und beim Donauinselfest

Durch die neuen Spektren und 5G Advanced ist es möglich, einen einstündigen Film in 4K-Auflösung in nur 6 Sekunden herunterzuladen. Zum Einsatz kommen soll die Technologie aber in Zukunft weniger im Privatbereich, sondern vor allem an Orten, wo viele Mobiltelefone gleichzeitig versorgt werden müssen, etwa in Fußballstadien oder bei Großereignissen wie dem Donauinselfest, erklärt Volker Libovsky, Chief Technology and Innovation Officer (CTIO) bei Magenta.

Funkwellen im 26 GHz-Bereich sind, wie die Bezeichnung Millimeterwelle schon verrät, sehr kurzwellig und haben deshalb eine sehr beschränkte Reichweite. Der Sender darf nicht weiter weg sein als ein Kilometer, wie Libovsky erklärt. Außerdem benötige man eine direkte Sichtverbindung, um die volle Bandbreite ausnutzen zu können.

Mit den Frequenzen im Band 3,6 GHz seien Reichweiten von 4 bis 5 Kilometer möglich. Dadurch könne man in Wien etwa Gebiete am Stadtrand mit Gigabit-Internetverbindungen versorgen, in denen der Glasfaserausbau noch nachhinkt.

