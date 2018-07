Make-up der Insane Clown Posse trickst Gesichtserkennung aus

Tahkion hat auch zum Vergleich Leichen-Make-up getestet, wie es etwa bei Halloween von Verkleideten getragen wird. Dieses hat aber nicht genug Kontrast, um die Gesichtserkennung zu täuschen. Auch starkes klassisches Make-up reicht nicht. Apples Face ID würde sich von der Juggalo-Aufmachung nicht täuschen lassen, da es Tiefenerkennung anstatt sichtbares Licht nutzt.

Wie praktikabel eine Tarnung per Juggalo-Make-up ist, muss man selbst entscheiden. In Österreich ist es möglicherweise keine gute Idee, sich so bei Demonstrationen zu schminken. Das Make-up könnte unter das Verhüllungsverbot fallen.