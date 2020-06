Mattel entwickelt lernende Barbie mit Spracherkennung

Ein erster Prototyp wurde erstmals vergangenes Wochenende auf der Spielzeugmesse in New York gezeigt. Das erste Modell kann aber vorerst nur auf wenige Fragen antworten, beispielsweise "Was ist deine Lieblingsfarbe?" oder "Was machst du auf der Messe?". In den nächsten Monaten sollen der Wortschatz und die möglichen Gesprächsthemen aber ausgebaut werden, sodass zum Marktstart eine breite Palette zur Auswahl steht.

"Die am häufigsten von Kindern geforderte Funktion ist, dass sie mit ihrer Barbie sprechen können wollen", so ToyTalk-CEO Oren Jacob. "Das steht bei allen Befragten auf der Wunschliste ganz oben. Wir ermöglichen das erstmals." Jacob hat Erfahrung, er nahm vor der Gründung von ToyTalk die Position des CTO bei Pixar ein. Die Gesprächsthemen sollen die Kinder aber nicht nur unterhalten, sondern auch anhand vorgegebener Karrieren, wie Wissenschaftlerin, Autorin oder Surferin inspirieren.