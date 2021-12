Das sind die meistgelesenen Wikipedia-Artikel des Jahres

Mit dem Tod von Prince Philip im April, dem dienstältesten königlichen Gemahl in der Geschichte, ist das große Interesse an den britischen Monarch*innen noch mal gestiegen. Somit ist Philipp auf dem 6. Platz gelandet, während seine Gattin Queen Elisabeth II. den 2. Platz belegt. Auch Prinz Charles und seine ehemalige Frau Diana, die 1997 bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, haben es in die Liste geschafft.

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia gibt es nun bereits seit über 20 Jahren . Doch was sind die beliebtesten Artikel in diesem Jahr?

Der Wissensdurst über die britische Königsfamilie ist aber nichts Neues. Seit 2016, als die Netflix Serie "The Crown" herauskam, ist Königin Elisabeth einer der meistgeklickten Artikel auf Wikipedia. 2017 war sogar fast ein Viertel der Liste dem Königshaus gewidmet.

Medien dominieren Liste

Der Großteil der Liste besteht aus Medien, die zu Hause oder in Kinos konsumiert wurden. Ein besonderes Highlight war die Netflix-Sendung Squid Game: Eine fiktive Geschichte, bei der Menschen, die bei Kinderspielen ihr Leben riskieren, um einen großen Geldpreis kämpfen. Dass die Sendung durch positive Mundpropaganda an Popularität gewonnen hat, zeigen auch die Daten. Demnach erreichten die Seitenaufrufe ihren Höhepunkt am 3. Oktober, mehr als 2 Wochen nach dem die Staffel abrufbar war.

Ein weiteres Highlight war das Marvel-Superhelden-Universum. Seit 13 Jahren, beginnend mit Iron Man im Jahr 2008, klicken Menschen aus aller Welt die Wikipedia-Artikel der Filme und Figuren des Marvel Cinematic Universe an.

Große Turniere und Wechsel

Für Sportfans aus aller Welt war das Jahr 2021 auch etwas sehr Besonderes. So fanden heuer die Olympischen Spiele in Tokio und die Europameisterschaft statt, die pandemiebedingt 202 abgesagt wurden und in der Liste stehen. Weiter oben ist aber der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo mit dem 4. Platz, der im Sommer von Real Madrid zu Manchester United wechselte. Sein großer Konkurrent und ein weiterer Spitzenfußballer, Lionel Messi, ist auch auf der Liste vertreten und wechselte nach etwa 20 Jahren von Barcelona in die französische Hauptstadt.

Der reichste Mann der Welt

Auf dem 3. Platz der beliebtesten Wikipedia-Artikel steht der Milliardär Elon Musk. Der 50-jährige Unternehmer konnte in diesem Jahr 2 Aufmerksamkeitshöhepunkte verzeichnen. Den ersten gab es im Januar, nachdem er zur reichsten Person der Welt aufgestiegen war. Das ist vor allem auf seinen großen Aktienanteil am Elektroautohersteller Tesla zurückzuführen.