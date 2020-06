Microsoft Kinect bewacht koreanische Grenze

Derzeit kommt noch die erste Version der Kinect zum Einsatz, da es bislang noch keine Entwickler-Version der Kinect für Xbox One gibt. Ein Upgrade ist aber offenbar geplant, denn das System solle in Zukunft auch Herzschlag und Hitze erfassen können. Derzeit ist es lediglich dazu in der Lage, ein Lebewesen zu erkennen sowie Mensch und Tier zu unterscheiden. Sollte ein Mensch entdeckt werden, wird ein nahegelegener Posten darüber informiert. Details dazu, wie das System genau funktioniert, sind nicht bekannt. Die Kinect der ersten Generation funktioniert laut Microsoft auf maximal vier Meter Entfernung, darüber hinaus können Personen nicht mehr zuverlässig erkannt werden. Auch die zweite Generation erweitert diesen Bereich nicht sehr stark, laut Microsoft sind maximal sechs Meter möglich.