Microsoft macht es Firmen leichter, Mitarbeiter zu überwachen

Unter dem Titel "Workspace Analytics" umfasst die Unternehmenssoftware Microsoft 365 seit kurzem ein Analysewerkzeug, dass Firmen Einblick in die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter gibt, berichtet das c't Magazin.

Produktivitäts-Score

So wird etwa über jeden Nutzer festgehalten, an wie vielen Tagen E-Mails oder Nachrichten versandt und Chats- und Nachrichtenkanäle genutzt wurden. Die Daten werden, wie in einem Video von Microsoft zu sehen ist, personalisiert gespeichert. Konkret werden standardmäßig Namen, die Zugehörigkeit von Gruppen in Unternehmen und Standorte der Mitarbeiter festgehalten. Aus den Daten wird dann ein Produktivitäts-Score für einzelne Mitarbeiter errechnet.