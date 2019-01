Microsoft Office 365: Ausfälle bei Outlook

Auf dem Twitter-Account "Microsoft 365 Status" ist bislang keine Entwarnung veröffentlicht worden, die Probleme sind also auch am Abend noch nicht beseitigt worden. Gegenüber The Register sagt Microsoft, dass an einer Lösung gearbeitet werde. Die Ursache sei zumindest bereits identifiziert. Microsoft hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Probleme mit seiner Office-365-Plattform gehabt. Microsoft wird auf dem oben verlinkten Twitter-Konto Bescheid geben, sobald das aktuelle Problem gelöst ist.