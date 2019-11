Microsoft soll Werbung von Slack kopiert haben

Das Business-Chat-Unternehmen Slack hat ein Vergleichs-Video auf Twitter geteilt, in dem ihre eigenen Werbevideos mit dem Microsoft-Spot "The Art of Teamwork" zu deren App Teams verglichen wird. Inhalt beider Videos sind bunte Kugeln, die auf einem weißen Untergrund Bahnen ziehen. Mit "ok boomer" beleidigt Slack Microsoft zudem. Der Tweet kam kurze Zeit, nachdem Slacks Aktie aufgrund der deutlich stärkeren Teams-Zahlen um 11 Prozentpunkte fiel.