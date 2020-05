16 Millionen Zugänge zu Online-Konten gestohlen

Mehr als die Hälfte der Mailadressen endeten auf .de und gehörten daher wahrscheinlich Internetnutzern aus Deutschland, sagte Tim Griese vom BSI. Das Bundesamt gab gegenüber der APA an, dass natürlich nicht auszuschließen sei, dass trotzdem auch österreichische User betroffen sein könnten, obwohl keine Mailadressen mit der Endung .at dabei seien. Die Forscher und Strafverfolger hätten die Daten an das BSI übergeben.

Die Behörde hat eine Webseite eingerichtet, auf der Nutzer überprüfen können, ob sie betroffen sind. Internetnutzer können dort ihre E-Mail-Adresse eingeben, die dann mit den Daten abgeglichen wird. Bei einem Treffer bekommen die Nutzer eine Nachricht an die angegebene Mailadresse. "Wenn das passiert, ist Ihr Rechner wahrscheinlich mit einer Schadsoftware infiziert", sagte Griese. Die Nachricht des BSI enthalte Tipps, was in diesem Fall zu tun sei.