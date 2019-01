Mit Smart Services sein Unternehmen zukunftsfit machen

„ Produktinnovationen reichen heute leider nicht mehr, um sich zu differenzieren, auch wenn das Jahrzehntelang anders war. Es gibt ganze Branchen, die in 15 Jahren wohl nicht mehr existieren", verweist Christoph H. Wecht etwa auf die Verbrennungsmotorenhersteller. Wecht ist Leiter des Bachelorstudiengangs Management by Design an der New Design University (NDU) in St. Pölten und hat einen Lehrauftrag für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen.