Mobilfunk-Falle: 600 Euro für 6 Gigabyte

geben soll. Denn während die EU im Bereich Datenroaming mittlerweile eine Schutzgrenze von 50 Euro plus Mehrwertsteuer eingezogen hat, fehlen entsprechende Schutzregelungen inÖsterreich. „Das hat dazu geführt, dass Kunden beim Surfen im EU-Ausland mittlerweile besser geschützt sind als im Inland“, kritisiert Serentschy.

Auch beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) reagiert man mit Unverständnis auf die teuren Überschreitungsgebühren. Abgesehen davon, dass die jetzigen Warnsysteme laut VKI nicht ausreichend funktionieren, kritisieren die Konsumentenschützer auch, dass die Mobilfunker mit unterschiedlichen Mengenangaben – Gigabyte im Vertrag und Megabyte beim Überschreiten des Pakets – operieren. Denn selbst 25 Cent pro zusätzlich angefangenem Megabyte, wie im Fall des Telering-Tarifs Willi klingen nicht nach viel. Dass ein zusätzliches Gigabyte damit allerdings statt auf einen Euro auf 250 Euro kommt, sollte die Alarmglocken schrillen lassen.

Konsumentenschutz kritisiert unterschiedliche Einheiten

„Dass beim Vertrag und bei den zusätzlich anfallenden Kosten nicht die selbe Einheit verwendet wird, ist die eigentliche Wurzel des Übels. Denn durch diese Auspreisung werden die wahren Kosten verschleiert“, kritisiert Konsumentenschützer Peter Kolba im Gespräch mit der futurezone. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich Kunden sehr schwer mit dem Einschätzen dieser Datenmengen tun. „Wieviel ein Megabyte oder ein Gigabyte in der Praxis sind, können sich Kunden meist nicht vorstellen. Dazu kommt, dass Datenverbindungen teilweise im Hintergrund ohne Wissen der Kunden aktiv sind und ebenfalls Kosten verursachen können“, so Kolba.

Kunden, die mit exorbitanten Rechnungen konfrontiert sind, bleibt neben der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens bei der RTR zusätzlich auch der Gang zum VKI, der geprellte Kunden etwa mit Sammelklagen vertritt. So sind derzeit laut VKI weiterhin Musterprozesse am Laufen, mit denen man den hohen Zusatzgebühren gerichtlich den Garaus machen will. „Die Mobilfunker wollen diese Frage natürlich nicht ausjudiziert sehen. Deswegen kommen viele Musterprozesse über die ersten Schritte nicht hinaus, da sich die Mobilfunker mit den betroffenen Kunden vergleichen und so die Sache vom Tisch wischen“, so Kolba. „Das ist für die Masse der Leute natürlich unbefriedigend.“



Geschwindigkeit drosseln statt Zusatzgebühren

Dass die Mobilfunker selbst etwas gegen die Kostenfalle unternehmen können, zeigen die Tarif-Modelle von Orange und neuerdings auch von T-Mobile. So fallen Kunden nach Verbrauch des abgeschlossenen Paketes keine zusätzlichen Kosten an. Vielmehr wird die Geschwindigkeit der Datenverbindung für den Rest des Monats zurückgedrosselt. Und auch bei den Discount-Angeboten von bob und yesss geht es recht fair zu. So fallen bei den Datenangeboten 4 Euro pro angefangenem Gigabyte an. Hochgerechnet auf mehrere Gigabyte ist das zwar nicht wirklich günstig, aber für Wenig-Surfer ein durchaus interessantes Angebot.

Bei den restlichen Mobilfunk-Anbietern wird das Überschreiten des mobilen Daten-Pakets teuer. A1 verlangt 50 Euro pro zusätzlichem Gigabyte, Drei verrechnet 100 Euro beim Vertrag 3Data 10 GB und Telering gar 250 Euro beim Vertrag Willi (9 Gigabyte für 9 Euro). Als Alternative bietet Drei eine Flatrate um 15 Euro an. Telering hat eine Willi-Option um 12 Euro, bei der nach Verbrauch des 9-Gigabyte-Pakets ebenfalls die Geschwindigkeit gedrosselt wird.



Im Zweifelsfall sollten Kunden folglich eher zu einer Flatrate bzw. zu einem Vertrag greifen, bei der keine Zusatzgebühren nach Ausschöpfen der Datenmengen anfallen. Darüber hinaus empfiehlt sich, den eigenen Datenverbrauch regelmäßig online bzw. über bereitgestellte Tools der Mobilfunker zu kontrollieren.