Model postet Selfie mit totem Vater auf Instagram, erntet heftige Kritik

Shitstorm gegen Model

Was folgte, ist ein riesiger Shitstorm, der sich über dem Model und seinem unpassenden Posting entladen hat. "Nur eine kranke Person kann so etwas posten", schrieb eine Nutzerin unter dem Bild. "Ich kann nicht glauben was ich gerade gesehen habe. Nein, es gibt keine Hoffnung für diese Welt", schreibt ein anderer.

Als Reaktion auf die wohl unerwartet scharfe Kritik hat Ljubicic gleich ihren gesamten Instagram-Account vom Netz genommen.