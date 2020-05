MP3-Erfinder: „Guter Klang ist oft Einbildung"

futurezone: Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit digitaler Klang- und Musikwiedergabe. Was bedeutet perfekter Klang für Sie?

Brandenburg: Der „perfekte Klang“ ist natürlich eine Kunstidee. In Wahrheit geht es darum in einem Raum eine derart perfekte Illusion zu erzeugen, dass der Hörer nicht mehr unterscheiden kann, ob das Gehörte reproduziert oder live erlebt wird.

Wie gut gelingt das heute schon?

Bei monauralen Aufnahmen, also Aufnahme und Wiedergabe über einen Kanal, geht das schon problemlos. Schwieriger wird es, wenn man mit dreidimensionalen Ton- und Klangeffekten arbeitet, etwa um eine Dschungelsituation oder ein Gewitter in einem Raum so glaubhaft zu erzeugen, dass man tatsächlich glaubt, man sitzt draußen im Freien.

Geht das in die Richtung, die Dolby mit Atmos eingeschlagen hat?

Ja, wenngleich Dolby in diesem Fall leider nicht unsere Technologie lizenziert hat. Wir waren ursprünglich eigentlich vor Dolby dran, aber gegen 150 Millionen Dollar PR-Budget kommt man als Fraunhofer-Institut schwer an. All diesen Entwicklungen gemein ist, dass wir uns immer noch in der Einführungsphase befinden.

Sind Ihre 3D-Audiotechnologien schon irgendwo im Einsatz?

Ja, vorwiegend im Profi-Bereich, etwa in den Bavaria Filmstudios, in Planetarien und einzelnen 4D-Erlebniskinos sowie auf den Seebühnen der Bregenzer Festspiele und in Mörbisch. Dort geht es darum, dass die Sänger von den 7000 Zuschauern an der Stelle der teils riesigen Bühnen zu hören sind, wo sie sich auch tatsächlich befinden. Darüber hinaus wird der aufgenommene Gesamtklang wie ein virtueller Konzertsaal gerechnet, inklusive fiktiver Wandreflexionen. Das gehört zum Konzertsaalerlebnis einfach dazu.

Das klingt aber auch ein Stück weit nach antrainiertem Hörerverhalten.

Hören ist kontextsensitiv, das exakt selbe Audiosignal in unterschiedlicher Umgebung lässt Menschen tatsächlich völlig andere Dinge hören. Das beweist auch der sogenannte McGurk-Effekt: Wird die Audioaufnahme einer Silbe mit einem Video kombiniert, das eine abweichende Mundbewegung zeigt, hört man plötzlich eine andere Silbe, als wenn man die Audioaufnahme mit geschlossenen Augen anhört. Das hat mit der Verarbeitung von Klängen im Gehirn zu tun.