Mutmaßlicher Hacker "Diab10" in Thailand festgenommen

Mit Schweizer Hilfe hat die Polizei in Thailand den mutmaßlichen Hacker „ Diab10“ festgenommen. Der 27-jährige gebürtige Marokkaner sei nach zwei Jahren Fahndung in Bangkok in einer Wohnung aufgespürt worden, berichtete die „ Bangkok Post“ am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. „Er wird an die Schweiz ausgeliefert“, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung. Nach Angaben aus Bangkok hat der Mann einen russischen Pass.

Er werde in der Schweiz wegen Computerkriminalität gesucht. Er soll unter anderem den Computerwurm „ Zotob“ verbreitet haben, der 2005 vor allem in den USA die Rechner zahlreicher Firmen zeitweise lahmlegte. „ Zotob“ grifft über eine Sicherheitslücke Windows-Rechner an.