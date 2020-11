Mysteriöser Monolith ist verschwunden

Der mysteriöse Metall-Monolith, der in den vergangenen Tagen im Netz für Staunen sorgte, befindet sich nicht mehr an seinem Standort in der Wüste von Utah, berichtet CNet unter Verweis auf eine Mitteilung des Bureau of Land Management (BLM) in Utah.

Man habe glaubwürdige Berichte erhalten, dass die illegal installierte Struktur, die als "Monolith" bezeichnet wird, von Unbekannten entfernt wurde, teilte das BLM in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung mit . Die Behörde will mit dem Verschwinden nichts zu tun haben: Eine Person oder Gruppe habe den Monolithen am Abend des 27. November entfernt, heißt es in dem Statement weiter.