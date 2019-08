Nach 737 Max Desaster: Boeing stellt Arbeit an neuem Modell ein

Bei Boeing wolle man sich mit hoher Priorität auf die Wiederinstandsetzung der 737 Max-Maschinen kümmern. Daher soll das Unternehmen alle zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um wieder eine Starterlaubnis für den Krisenflieger zu bekommen, schreibt etwa The Air Current.

Keine Angaben machte Boeing zum neuen Zeitplan für die 777-8. Boeing hatte vor drei Wochen mitgeteilt, bei der 777X gebe es wegen Problemen mit den Triebwerken „erhebliche Risiken für den Zeitplan“. Mit der Verschiebung bei der 777-8 könnte Boeing bei einem prestigeträchtigen Projekt der australischen Fluglinie Qantas ins Hintertreffen gegenüber dem europäischen Konkurrenten Airbus geraten.

Airbus könnte Boeing ausstechen

Qantas will von 2023 an den Linienverkehr auf der 17.000 Kilometer langen Strecke zwischen Sydney und London aufnehmen, der 21-stündige Flug wäre die weltweit längste Nonstop-Verbindung. Als Flugzeugtypen sind eine modifizierte Version der künftigen Boeing 777-8 und der Ultralangstrecken-Airbus A350 im Gespräch. Qantas-Chef Alan Joyce hatte dem US-Sender CNN im Juni gesagt, er hoffe, die Angebote der Luftfahrtkonzerne im August vorliegen zu haben.

Zwei Abstürze in Indonesien und Äthiopien von Maschinen des Typs Boeing 737-Max hatten den US-Konzern in eine schwere Krise gestürzt. Dabei waren im Oktober 2018 und im März 2019 insgesamt 346 Menschen gestorben. Am Donnerstag fing das Fahrwerk einer Boeing-Maschine auf dem Flughafen im westirischen Shannon fing auf irischem Flughafen Feuer.

Boeing-Maschine Feuer gefangen

Nach dem Feuer wurden mehrere Flüge gestrichen worden. Das Feuer sei am Donnerstag am Fahrwerk einer Maschine der Fluggesellschaft Omni Air International ausgebrochen, teilte die Flughafenverwaltung mit. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien „wohlbehalten von Bord gegangen“.