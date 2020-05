Nach Promi-Nacktfotos: Apple verschickt Warnhinweise

Obwohl die neuen Warn-E-Mails die Sicherheit erhöhen sollen, könnten sie auch missbraucht werden. So könnten Phishing-E-Mails verschickt werden, laut denen angeblich ein unberechtigter Zugriff auf das iCloud-Konto stattgefunden hat. Deshalb sollte, wie immer, auf den Absender und enthaltene Links geachtet werden. Am besten klickt man gar keine Links in solchen Mails an und öffnet keine Anhänge. Im Zweifelsfall ruft die Website zum Zurücksetzen des Passworts der Apple ID selbst im Browser auf.

Bereits am Wochenende haben Cyberkriminelle versucht den Nacktfoto-Skandal auszunutzen und gezielt Apple-User ins Visier genommen. Wie Symantec berichtet, warnt das E-Mail vor einem iTunes-Kauf von einer russischen IP-Adresse aus und fordert den User auf, einen Link zu klicken, um seine Apple ID zu überprüfen. Der Link führt zu einer gefälschten Login-Website, die dem Original täuschend ähnlich sieht. Gibt man seine Daten ein, werden diese an die Cyberkriminellen übermittelt.