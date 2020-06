Nach Sony-Hack: Mehrere Kinofilme online aufgetaucht

Am Montag wurde bekannt, dass eine Hackergruppe namens Guardians of Peace (GOP) einen massiven Angriff auf die Computerinfrastruktur von Sonys Film-Sparte Sony Pictures verübt hat. GOP versuchte dabei offenbar, das Unternehmen mit heiklen Daten zu erpressen. Neben Finanzdaten und Passwörtern fanden sich darunter offenbar auch persönliche Daten von Prominenten, wie zum Beispiel Scans der Reisepässe von Cameron Diaz und Angelina Jolie (die futurezone hat berichtet).

Nun, wenige Tage danach tauchen nun verschiedene Sony-Filme auf Online-Tauschbörsen auf, wie Torrentfreak berichtet. Der Film Fury, der am 17. Oktober in die US-Kinos kam, ist derzeit etwa einer der populärsten Filme beim Torrent-Tracker Pirate Bay. Andere Titel sind etwa Mr Turner, Anni (Kinostart jeweils 19 Dezember 2014) und Still Alice (Kinostart 16. Jänner 2015). Bei den Filmen handelt es sich um DVD-Screener, also Versionen, die in der Regel vorab für Presse und Industrie produziert werden. Die Videos sind leicht als solche erkenntlich, da sie mit einem Wasserzeichen versehen sind.