Nachricht von Tod Chadwick Bosemans erhält über 6 Mio. Likes

Der Tod des Schauspielers Chadwick Boseman hat am Freitag viele Fans rund um die Welt erschüttert. Chadwick, der jahrelang gegen Darmkrebs kämpfte, wurde international vor allem durch seine Rolle in "Black Panther" bekannt. In der Comic-Verfilmung spielte er T'Challa, den König des fiktiven afrikanischen High-Tech-Königreichs Wakanda. Über Bosemans Twitter-Profil wurde am Freitag sein Ableben verkündet.