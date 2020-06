Nackte klären in Regierungsvideo über Pornos auf

Die Regierung in Neuseeland will in einem TV-Spot mit vermeintlichen Pornodarstellern Jugendliche über Sex aufklären. Denn laut eines Berichts, der Ende 2019 veröffentlicht wurde, nutzen junge Neuseeländer das Internet, allen voran Pornos, als primäres Aufklärungsmedium. Jene geben jedoch ein falsches Bild von Sex wieder: Zwei Drittel der populärsten Pornovideos in Neuseeland würden sexuelle Aktivitäten beinhalten, die ohne gegenseitiges Einverständnis erfolgen.

Im Werbespot besuchen die Protagonisten „Sue“ und „Derek“ den jungen Neuseeländer "Matt" zuhause. Sie klopfen nackt an der Tür eines Familienhauses. „Ihr Sohn hat uns online beobachtet“, erzählen sie der Mutter.