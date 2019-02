Tipps für Eltern: So ersparst du deinen Kindern digitalen Stress

Ruhige Nacht

Hier dürft ihr als Eltern ruhig „uncool“ sein: Zur Schlafenszeit hat das Smartphone absolut nichts im Kinderzimmer verloren. Das sollte eine generelle Vereinbarung mit euren Kindern sein. Wenn sie dies partout nicht wollen, könnt ihr auch vereinbaren, dass einzelne Apps nicht genutzt werden dürfen. Das Argument, dass das Handy gleichzeitig auch der Wecker sei, zählt übrigens nicht. Es gibt auch abseits von Smartphones Weckmöglichkeiten.

Klare Regeln

Legt die Vereinbarungen zur Handynutzung nur gemeinsam mit euren Kindern fest. Hört ihnen zu, was ihren Bedürfnissen entspricht. Analysiert selbst zuvor, wann der Punkt kommt, ab dem ihnen die Handynutzung zu viel wird und besprecht gemeinsam mit ihnen, wann es besser ist, Auszeiten festzulegen. Dazu könnt ihr gemeinsam mit euren Kindern die Ergebnisse von „Screen Time“ (bei Apple) oder „Digital Wellbeing“ (bei Android) an, um dann festzulegen, wie sich Bildschirmzeiten reduzieren lassen. Dazu gibt es meist auch bereits Angebote der Hersteller. So lassen sich einzelne Apps beschränken, oder zeitliche Limits setzen.