Smartphones stressen immer mehr Jugendliche

Handy auch in der Nacht im Zimmer

Die Hälfte der Jugendlichen erwartet von ihren Gegenübern zudem entweder sofort oder binnen ein paar Minuten eine Antwort auf ihre Nachrichten. Gleichzeitig fühlen sie sich aber selbst davon gestresst, sofort antworten zu müssen. Bei 60 Prozent der Jugendlichen liegt das Smartphone auch in der Nacht in ihrem Zimmer, manchmal sogar direkt neben dem Bett. Bei 31 Prozent ist der Blick aufs Handy sogar das erste, was sie in der Früh nach dem Aufwachen machen.



„Da gibt es zwischen Kindern und Eltern oft stark unterschiedliche Angaben. Viele Eltern glauben, dass das Handy in der Nacht nicht im Zimmer ihres Nachwuchses liegt“, sagt Buchegger. Die Expertin empfiehlt, dass Eltern gemeinsame Regeln zur Handynutzung in der Familie festlegen sollten. In rund 36 Prozent aller Fälle gibt es solche bereits. „Die häufigsten Regeln, die zum Einsatz kommen, sind das Handyverbot beim gemeinsamen Familienessen oder das Verbot während des Erledigens von Hausaufgaben“, sagt Buchegger.