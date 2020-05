Nächste Zuggeneration wird leichter, effizienter, grüner

Bei der Ausstattung der neuen Münchner U-Bahn fällt die durchgehende Seitenbestuhlung auf. Statt kleinen Abteilen mit Sitzen quer zur Fahrrichtung, wie sie auch in der Wiener U-Bahn derzeit noch gebräuchlich sind, werden in Zukunft mehr Sitze entlang der Außenwand von U-Bahn-Waggons geschaffen werden. Das schafft Platz im Innenraum, was vor allem das Gedränge in Stoßzeiten vermindern soll.

In Zügen aller Art wird auch mehr Wert auf Multimodalität gelegt. In erster Linie wird mehr Platz für Fahrräder geschaffen. In den tschechischen Railjets wird es etwa eigene Fahrrad- und Ski-Abteile geben. Dort gibt es Aufhänge-Vorrichtungen oberhalb der Fenster und Kerben in den Klappsitzen darunter, damit aufgehängte Räder möglichst wenig herumbaumeln.

Auch in puncto Onboard-Entertainment gibt es Fortschritte. Displays in den Kabinen werden durchgehend größer und hochauflösender. Eine Besonderheit ist der Virtual Panorama Roof, eine Reihe von Bildschirmen vor den Gepäckfächern oberhalb der Sitze, auf denen Bilder der Landschaft rundherum vorbeiziehen, auch wenn schlechte Sicht die direkte Betrachtung aus dem Fenster verhindert.