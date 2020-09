NASA-Bild zeigt Ausmaß der US-Waldbrände

Die NASA hat Bilder des Satelliten Aqua veröffentlicht, die die verheerenden Waldbrände in den USA zeigen und deren Ausmaß verdeutlichen. Neben riesigen Rauschschwalben sind auch die Hotspots der Waldbrände deutlich erkennbar. Die roten Punkte an der Westküste zeigen Zonen, in denen die Temperaturen höher als in den benachbarten Regionen sind. Ein Indikator für Feuer.