Natürliche Fortbewegung in künstlichen Welten

Auf der Spielemesse Game City im Wiener Rathaus konnte die futurezone den Virtualizer ausprobieren. In Socken steigt man dafür durch einen auf drei Säulen höhenvariabel befestigten Ring. Darin wird man mit einem Klettergurt festgeschnallt. Die 3D-Brille aufgesetzt und schon befindet man sich in einer anderen Welt - beim Test war es eine virtuelle Villa in der Toskana.

Auf der glatten Oberfläche läuft man zunächst durch den Garten. Wegen des Reibungswiderstandes der Bodenplatte ist man dabei ein wenig nach vorne geneigt. Beim Rückwärtsgehen muss man sich dementsprechend ein wenig zurücklehnen. Beim Gehen schwingt man ein wenig nach rechts und links, an die Art der Fortbewegung gewöhnt man sich jedoch schnell. Bereits nach Sekunden ist man komplett in die virtuelle Welt integriert und weiß nicht mehr, in welche Richtung man gerade in Realität blicken würde.