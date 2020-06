Netflix bekommt direkten Zugang zum Comcast-Netzwerk

Erst Anfang dieses Jahrs hat ein Bundesberufungsgericht in Washington die Regeln zur Netzneutralität, die von der Federal Communications Comission ( FCC) aufgestellt wurden, in einem Rechtsstreit zurückgewiesen. Laut den Regeln der FCC hätten all jene Anbieter, die Breitbandinternet via Kabel anbieten, den gesamten Internetverkehr gleich behandeln müssen.