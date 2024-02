Netflix-Film landet gratis auf YouTube

Der Sci-Fi-Animationsfilm Nimona (2023) basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von ND Stevenson. Es geht um eine Heldin namens Nimona, die Abenteuer in einer Fantasiewelt erlebt. „Als einem Ritter in einer futuristisch-mittelalterlichen Welt ein Verbrechen angelastet wird, das er nicht begangen hat, ist Nimona die Einzige, die ihm helfen kann, seine Unschuld zu beweisen – eine schelmische Teenagerin, die zufällig eine Gestaltwandlerin ist, die er zu vernichten geschworen hat“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Kürzlich erhielt der Film 2 Annie Awards, eine besondere Auszeichnung für Animationsfilme. Zudem ist der Film auch für einen Oscar als bester Animationsfilm nominiert. Die Verleihung findet heuer am 11. März statt.