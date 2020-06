Netflix hat 50.000 Kunden in Österreich

Der US-Streaming-Anbieter Netflix hat vergangenen September im Rahmen seiner Europa-Expansion auch den Vorstoß nach Österreich gewagt. Dank der neuen Märkte zählt Netflix mittlerweile mehr als 57 Millionen monatlich zahlende Mitglieder. Doch nur ein kleiner Teil davon stammt auch aus Österreich. Laut einer vom Marktforschungsinstitut IHS durchgeführten Untersuchung zählt man derzeit 50.000 Mitglieder in Österreich, Testabos ausgenommen. Damit liegt Österreich hinter der Schweiz, die trotz ähnlicher Einwohnerzahl (8 Millionen in CH vs. 8,4 Millionen in AT) fast dreimal so viele zahlende Netflix-Kunden verzeichnet.