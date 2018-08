Netflix macht Bella Ciao zum Sommerhit des Jahres

Auf YouTube hat die Remix-Version „ Bella Ciao“ von El Profesor (Hugel Remix), die bei Kontor Records erschienen ist, bereits über 22 Millionen Aufrufe. Der Song wurde von der GfK damit zum „ Sommerhit des Jahres“ erklärt, auch weil er in den offiziellen deutschen Charts seit zehn Wochen mitmischt. Aktuell steht der Remix an zweiter Stelle, wie GfK Entertainment, das im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie die Charts ermittelt, in einer Aussendung mitteilt. Laut Austrian Charts ist die Remix-Version von "Bella Ciao" derzeit in Östereich sogar an der ersten Stelle der Top 40.

Netflix-Serie

Bekannt wurde das Lied durch die spanische Netflix-Serie „Haus des Geldes“ (Originaltitel: „La casa de papel“), bei der es der Charakter El Profesor es vorsingt. In der Serie wird es zur Hymne der Einbrecher, nachdem die neun Räuber die spanische Banknotendruckerei überfallen. Netflix selbst hat die Melodie getwittert und es als Soundtrack für den deutschen Trailer zur Serie verwendet. Die Serie soll abseits von englischsprachigen Inhalten derzeit zu den beliebtesten Netflix-Serien zählen.