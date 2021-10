Falsches Format: Netflix entfernt Gags aus “Seinfeld”

Die Kultserie Seinfeld wird nicht in im Originalformat angezeigt, sodass oberer und unterer Bildrand abgeschnitten sind.

Seit 1. Oktober zeigt Netflix die beliebte Kultserie „Seinfeld“ – zur Verärgerung der Fans allerdings nicht im Originalformat 4:3, in dem die Serie in den 1990er-Jahren im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Der Streaming-Dienst zeigt die Folgen demnach nicht nur in 4K, sondern auch im Breitbildformat 16:9, wodurch das Bild oben und unten abgeschnitten ist. Das hat zur Folge, dass wesentliche Informationen und Gags verlorengehen.

Um das zu veranschaulichen, hat unter anderem der Twitter-Nutzer „Brandon“ zwei gleiche Ausschnitte der Episode 16 aus Staffel 8 im Original- sowie im 16:9-Format zum Vergleich veröffentlicht. Die Folge trägt den Titel „Das Schlagloch“. Darin machen sich George Costanza und Jerry Seinfeld auf die Suche von Georges verlorenen Schlüsseln, die im Schlagloch gelandet sind. In der neuen Version ist dieses allerdings nicht sichtbar.