Netflix vergibt Gratis-Abo für 83 Jahre

Netflix bewirbt seinen vor kurzem angelaufenen Film "The Old Guard" mit einem Computerspielturnier. Wer bei einem Browserspiel, das wie der Film auf dem Comic von Greg Rucka und Leandro Fernandez basiert, in den nächsten beiden Tagen den High Score schafft, bekommt ein Abo für "Unsterbliche" - angelehnt an den Film.

Das wird aber nur 1.000 Monate oder 83 Jahre lang gültig sein. Aber wer weiß, ob es Netflix dann überhaupt noch gibt.