Netflix veröffentlicht neuen Trailer von "Breaking Bad"-Film

Vor sechs Jahren flimmerte die 62. und letzte Folge der Kultserie " Breaking Bad" über die Bildschirme. Das Ende war für Serienfans weitgehend zufriedenstellend, ließ aber doch einige Fragen offen.

Am 11. Oktober wird auf Netflix die Fortsetzung von " Breaking Bad" erscheinen. Der Film " El Camino: A Breaking Bad Movie" setzt an das Ende der Serie an und erzählt Jesse Pinkmans - wieder von Aaron Paul gespielt - Weg in die Freiheit.