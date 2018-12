Neue weltweite Hacker-Attacke auf Drucker angelaufen

User in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Spanien, Australien und Chile haben Fotos des ungewöhnlichen Ausdrucks gepostet. Er fordert seine Rezipienten auf, den aktuell erfolgreichsten YouTuber PewDiePie zu abonnieren und dem indischen Musiklabel T-Series zu entfolgen, das beinahe schon über die gleiche Anzahl an Fans verfügt. In den weiteren Anweisungen will der Hacker aber auf das Sicherheitsthema aufmerksam machen. So soll unter anderem der Hashtag #PrinterHack2 geteilt und der Drucker besser geschützt werden.