Neue Masche lockt A1-Kunden in die Falle

Eine neue Welle mit betrügerischen E-Mails erreicht derzeit Nutzer in Österreich. Diese geben vor, von A1 zu sein und sehen auf den ersten Blick täuschend echt aus.

Als Absender wird A1 Telekom angezeigt, auch das A1-Logo ist enthalten. Der Betreff des Mails ist „Bestellung ist in Behandlung“, was ebenfalls unverdächtig ist. Auch die Rechtschreibung ist auf den ersten Blick in Ordnung. So wird etwa korrekt das „Sie“ für die Ansprache großgeschrieben und es sind keine groben Fehler enthalten.

In der Mail wird dem Empfänger mitgeteilt, dass man bei A1 32.712 Mobilpoints gesammelt habe. Als Belohnung würde man ein Smartphone bekommen. Lediglich die Bekanntgabe der Adresse und das Bezahlen der 2 Euro Liefergebühr seien nötig. Dazu soll man auf einen Link klicken, der hinter dem Text „Nutzen Sie dieses Angebot“ hinterlegt ist.