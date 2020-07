Millionenbetrug: Nigerianischer Influencer festgenommen

Wegen millionenfachen Internetbetrugs sind ein nigerianischer Instagram-Influencer und mehrere Komplizen in Dubai verhaftet worden. Wie die Polizei Dubai am Donnerstag mitteilte, habe das FBI den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate für die Verhaftung und Auslieferung in die USA gedankt. Der Mann soll zusammen mit Komplizen fast zwei Millionen Opfer über das Internet betrogen haben.

Er hat auf Instagram rund 2,4 Millionen Follower und präsentiert sich in seinen Beiträgen mit teuren Luxusautos und Privatjets.