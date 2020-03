Neue Netflix-Serie über Flucht vor tödlichem Tageslicht

Nein, hier geht es nicht um Vampire. Tageslicht wird in der neuen belgischen Netflix-Produktion "Into the Night" für alle Menschen zum Verderben. Eine Veränderung der Sonne bewirkt, dass ihre Strahlung auf der Erde plötzlich alles hinwegrafft, was bestrahlt wird. Um der Gefahr zu entgehen, versucht die Crew eines Flugzeugs samt Passagieren Richtung Westen zu fliegen, um dem fatalen Morgengrauen zu entgehen. Wie der Trailer zeigt, geschieht das - zumindest anfänglich - nicht ganz freiwillig.