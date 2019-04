Neue Teaser zur letzten Staffel "Game of Thrones" veröffentlicht

In zwei Wochen hat das Warten für Game-of-Throne-Fans endlich ein Ende. Die achte und letzte Staffel der Kult-Serie wird dann veröffentlicht. Am Montag hat HBO zwei neue Teaser veröffentlicht. Das erste Video hat den Titel „Together“, das zweite „Survival“. Zu sehen sind unter anderem Jon Snow und Daenerys Targaryen.

In beiden Videos ist zu sehen, wie die Protagonisten im Schock in Richtung Himmel blicken, was unter Fans sofort zu Spekulationen geführt hat, ob Snow auf einem der Drachen fliegt. Genaueres dazu wird man aber wohl erst dann erfahren, wenn die neue Staffel tatsächlich veröffentlicht wird.

Die achte Staffel Game of Thrones läuft am 14. April in den USA an. In der Nacht von 14. auf 15. wird die erste Folge auch hierzulande via Sky abrufbar sein.