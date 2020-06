Neuer ÖBB-Cityjet friert im Klima-Wind-Kanal

Die ÖBB hat 101 Stück des Cityjet bestellt. 31 Stück sind für den S-Bahn-Verkehr in Wien und Niederösterreich vorgesehen, 35 für den Regionalverkehr in Niederösterreich, 18 Stück für den Regionalverkehr in der Steiermark und 17 Stück für den Regionalverkehr in Oberösterreich. Die Züge werden 244 bis 259 Sitzplätze, sowie Niederflugeinstiege aufweisen.

Das Gewicht des Zuges wurde durch neue Bauweise stark reduziert. Durch Energierückgewinnung an den Bremsen oder LED-Beleuchtung soll der Stromverbrauch gesenkt werden. Die Einzelkomponenten des Zuges werden von Siemens im deutschen Krefeld produziert, die Endmontage erfolgt in ÖBB-eigenen Werkstätten in Wien.