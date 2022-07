Neuer Überschall-Kampfjet aus Südkorea absolviert Jungfernflug

Der KF-21 "Boramae" soll 2026 in Produktion gehen und ab 2028 bei der südkoreanischen Luftwaffe zum Einsatz kommen.

Die südkoreanische Luftwaffe hat am Dienstag den ersten Testflug des Überschall-Kampfjets KF-21 "Boramae" durchgeführt, berichtet Defense News.

Der von Korea Aerospace Industries (KAI) entwickelte Flieger war mit 4 Luft-Luft-Raketen des Typs Meteor ausgestattet und blieb rund 30 Minuten in der Luft. Dabei erreichte er eine Geschwindigkeit von 400 km/h, heißt es in dem Bericht.

Produktionsstart in 4 Jahren

Dem ersten Testflug war Ende Juni ein Triebwerkschubtest am Boden vorausgegangen. Bis Juni 2026 will KAI weitere 2.000 Testflüge mit Prototypen durchführen, bevor der Kampfjet im selben Jahr in die Produktion geht.