Neues Game of Thrones kommt 2022

HBO hat bereits eine Prequel-Serie für Game of Thrones eingestampft. Diese hatte den Arbeitstitel „The Long Night“ und Naomi Watts in der Hauptrolle. Ein anderes Prequel, „House of the Dragon“, soll aber nach wie vor erscheinen.

HBOs-Programmchef Casey Bloys sagte, dass die Serie voraussichtlich 2022 veröffentlicht wird. Die Handlung findet 300 Jahre vor Game of Thrones statt. Sie wird die Geschichte von Haus Targaryen erzählen. George R.R. Martin ist beteiligt an der Produktion. Er hat bereits 2018 mit „Fire and Blood“ einen Roman veröffentlicht, der die Geschichte von Haus Targaryen erzählt.

Weniger Probleme

Dass „House of the Dragon“ auch noch eingestellt wird, kann nicht ausgeschlossen werden. Bloys scheint aber vorsichtig optimistisch. „The Long Night“ hätte das Problem gehabt, dass sie 8.000 Jahre vor Game of Thrones spielt. Dafür gibt es keine Romanvorlage. „House of the Dragons“ hat mit dem Buch „Fire and Blood“ zumindest einen Leitfaden, was die Sache einfacher macht.

George R.R. Martin schließt eigenen Angaben zufolge nicht aus, Scripts für ein paar Folgen der neuen Serie zu schreiben. Allerdings hat sein aktuelles Buch Priorität: „The Winds Of Winter“. Dies soll das sechste Buch von „A Song of Ice and Fire“ sein – die Buch-Serie, die die Vorlage für Game of Thrones ist.