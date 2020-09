Nicolas Cage als Tiger King: Amazon bringt Serie über Joe Exotic

Joes Lebensweg

Amazon ist in die Produktion eingestiegen und wird die Serie gemeinsam mit CBS Television Studios und Imagine Television realisieren. Ebenfalls Mitproduzent ist die Zeitschrift Texas Monthly, deren Reportage "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" den Ausgangsstoff für die Serie liefern soll.

Die Serie wird demnach stark auf Joe Exotic fokussiert sein und seinen Werdegang, sowie seinen immer schwieriger werdenden Kampf um das Überleben seines eigenen Raubtierparks, behandeln.