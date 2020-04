Die schrägen Songs aus Tiger King sind ein Hit auf Spotify

Die Hit-Doku Tiger King von Netflix wartet nicht nur mit einer kuriosen Story, sondern mit viel kurioser Musik auf. Zu verdanken haben wir das den Ambitionen des Protagonisten Joe Exotic, der in den vergangenen Jahren mehrere Songs sowie Musikvideos produziert hat.

Aufgrund der Popularität der Serie, bekommt nun auch die Musik zunehmend Beachtung. So ist sie seit Kurzem auch auf dem Streaming-Dienst Spotify zu finden. Seit 30. März kann man dort etwa den Titel “I Saw A Tiger” streamen.

Nun, 2 Wochen später, lauschen Spotify-User in 79 Ländern der Musik von Joe Exotic. Der tägliche Zuwachs beträgt 18 Prozent, wie der Dienst laut CNET bekannt gab. Zu den Titeln, die gestreamt werden können, zählen etwa “Because You Love Me”, “Here Kitty Kitty” und “My First Love”. Die Hörer von Joe Exotic sind überwiegend zwischen 25 und 29 Jahre alt.