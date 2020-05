Niederösterreich belohnt Pendler mit Elektroautos

Einer der Teilnehmer, die in Teesdorf von ihren Erfahrungen seit dem Projektbeginn am 15. Dezember 2012 berichteten, ist Pater Thomas Lackner. "Weil wir versuchen, auf die Schöpfung zu schauen" sei im Franziskanerkloser Maria Enzersdorf ein Elektroauto für Dienstfahrten angeschafft und eine Wallbox als Stromtankstelle installiert worden. Diese Ladestelle stehe auch Besuchern zur Verfügung: " Elektromobilität bietet auch eine gewisse pastorale Chance: Man kann länger predigen, weil das Tanken länger dauert. Da geht sich auch noch eine Beichte und ein Kaffee aus. Während das Auto elektrisch aufgeladen wird, wird der Mensch geistig aufgeladen."

Tanzschulbetreiber Manfred Zehender ist von der visionären Kraft des Projekts überzeugt. "Strom aus Photovoltaik für Autos zu verwenden ist die Zukunft." Wie Projektmitarbeiter Philip Pascal Kalomiris erklärt, kommt es bei Elektromobilität stark darauf an, woher die Energie überhaupt kommt. Wird sie etwa in Kohlekraftwerken erzeugt, liegt der Netto-Kohlendioxid-Ausstoß sogar über dem von Benzin-Autos. Wer umweltfreundlich fahren will, muss manchmal auch gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen. "Von Baden nach Wien rein und zurück komme ich nicht. In Wien muss ich aufladen", schildert Zehender.